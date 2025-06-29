ЗМІ писали, що США можуть дати Ірану мільярди на ядерну програму: Трамп відповів, чи правда це

Американські ЗМІ повідомили, що Сполучені Штати можуть виділити Ірану 30 мільярдів доларів на цивільну ядерну програму країни.

На це у неділю, 29 червня, відреагував президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у Truth Social.

Дивіться також Трамп вважає, що настав час ввести нові санкції проти Росії, – сенатор Грем

Як Трамп прокоментував повідомлення ЗМІ

Джерела NBC News повідомляли, що останніми днями адміністрація вивчала можливі економічні стимули для Ірану в обмін на припинення збагачення урану, розглядаючи можливість передачі мільярдів доларів з заморожених іранських активів.

Попередня пропозиція також дозволить Ірану отримати допомогу від країн регіону, щоб Тегеран міг розвинути цивільну ядерну програму, що надасть Тегерану доступ до 30 мільярдів доларів,

– ідеться у статті.

Утім, сам американський президент Дональд Трамп, коментуючи відповідні повідомлення, заперечив вищезгадану інформацію, яку оприлюднили ЗМІ, назвавши людей, які поширили такі повідомлення, "хворими" та "негідниками".

"Ніколи не чув про таку абсурдну ідею. Це просто черговий обман, поширений ЗМІ, які публікують фейкові новини, з метою приниження. Ці люди хворі", – написав президент США в одному зі своїх дописів у Truth Social.

Трамп спростував повідомлення ЗМІ / Скриншот 24 Каналу

До слова, раніше Дональд Трамп заявив про готовність бомбити Іран, якщо виявиться, що країна має уран, збагачений до рівня, необхідного для виготовлення бомби. США вже завдали ударів по ядерних об'єктах Ірану 22 червня