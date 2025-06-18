МАГАТЕ відповіло, чи має докази розробки Іраном ядерної зброї

Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, звинувативши країну у наближенні до розробки ядерної зброї. Проте МАГАТЕ заявили, що не мають доказів цього.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в ефірі Bloomberg Television.

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Що у МАГАТЕ думають про ядерну програму Ірану

За словами Гроссі, жодна країна світу, окрім Ірану, не збагачує уран на рівні 60%, що технічно майже еквівалентно 90%, необхідним для створення ядерної зброї.

Ми – інспектори, а не політичні аналітики чи національні політичні чиновники, тому нам потрібні конкретні докази, щоб стверджувати, що існує активна програма зі створення ядерної зброї, якої ми не бачили,

– наголосив Гроссі.

Проте гендиректор МАГАТЕ визнав, що справді Іран має "усі шматочки пазла" для створення ядерної зброї. Хоча іранські посадовці в розмові з ним переконували, що таке озброєння несумісне з ісламом.

Гроссі підтвердив, що ударом Ізраїлю по ядерному об'єкту у Натанзі повністю зруйнована наземна частина збагачувального комплексу та операційний зал. Ядерне забруднення сталося всередині об'єкта, тому загрози для людей немає.

За словами гендиректора МАГАТЕ, через атаку була виведена з ладу енергетична інфраструктура, яка живить системи для збагачення урану під землею.

Ядерний об'єкт Ірану місті Ісфахан, який теж опинився під ударом, зазнав не таких пошкоджень.. За словами глави МАГАТЕ, найважливіші частини цього об’єкта розташовані глибоко під землею у горах.