Росія готує ядерну диверсію у космосі, яка може знищити супутники США, – Forbes

Американська розвідка припускає, що Росія може підірвати ядерний заряд на орбіті Землі. Вона це може зробити, аби знищити західні супутники.

Під найбільшою загрозою мережа Starlink, яка підтримує українську оборону. Про це пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Чи завдасть Росія ядерного удару в космосі?

Як пише видання, США зафіксували, що Росія розробляє космічний апарат з ядерною зброєю. За словами експертки з космічної зброї Олени Гросфельд з Королівського коледжу Лондона, ідеться не лише про відкриту систему, а й про можливу приховану альтернативу, яка здатна вивести з ладу супутники без прямого зіткнення.

Москва інвестує в протисупутникову зброю різного типу – ракети, лазери, кібератаки. Але ядерний вибух – це вершина цього арсеналу,

– заявила Гросфельд.

За розвідданими, суть секретного проєкту росіян полягає у виведенні на орбіту ядерного заряду. Його планують підірвати, за одним з варіантів, в районі радіаційного поясу Ван Аллена.

Такий вибух спричинить різке зростання радіації й збої в роботі супутників, зокрема Starlink від SpaceX, який критично важливий для України.

"Краса цієї диверсії полягає в тому, що її неможливо буде довести", – додала Гросфельд.

Як пише видання, саме Starlink може стати основною ціллю диверсії. Росія уже атакувала термінали мережі та хотіла збивати супутники компанії.

Тоді Британія прямо звинуватила Росію, однак НАТО чи США не дали відповіді. За словами Гросфельд, це лише зміцнює впевненість Путіна у безкарності.

До слова, генсек НАТО Марк Рютте заявив про стурбованість через можливе розміщення Росією ядерної зброї в космосі. Це порушило б міжнародне право та могло б мати катастрофічні наслідки для планети.