"Путін ніколи не зможе перемогти НАТО": Рютте відповів на ядерні погрози Росії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прокоментував російські погрози застосувати ядерну зброю проти країн Альянсу. Він не вважає ці погрози ознакою безпосередньої ядерної загрози для НАТО.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Що сказав Рютте?

Марк Рютте 30 вересня у Брюсселі відповів щодо того, чи став реальним ризик застосування Росією ядерної зброї проти країн НАТО, зокрема держав Балтії, після нового попередження Москви.

На запитання, чи бачить він такий прогноз реальним, генсек Альянсу відповів: "Ні, це не так".

Путін знає, що ніколи не зможе перемогти НАТО, тому я не сприймаю це аж так серйозно,

– підкреслив він.

Водночас генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс мав відповісти на російські заяви та чітко окреслити свою позицію.

Припиніть ядерні погрози – це абсолютно недоречно й не допомагає. І передусім припиніть війну в Україні, яка є неспровокованою агресивною війною,

– звернувся Марк Рютте до Росії та Владіміра Путіна.

Напередодні стало відомо, що Росія направила до НАТО документ із попередженням про можливе застосування ядерної зброї у разі спроби ізолювати Калінінградську область від решти країни. Москва заявила, що такі дії нібито створюють високий ризик прямого збройного конфлікту з Альянсом.

У документі йдеться, що Росія готова використати весь доступний арсенал, включно з ядерною зброєю, для захисту Калінінградської області. Цей регіон є російським ексклавом на Балтійському морі, розташованим між Польщею та Литвою.

Москва також звинуватила НАТО у небезпечній політиці щодо Росії. Серед причин напруженості російська сторона назвала військові навчання Альянсу та розвідувальні польоти поблизу Калінінграда.

Крім того, у Кремлі згадали про підтримку України західними державами та постачання їй зброї.