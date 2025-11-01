"Розвели" Трампа, – дипломат розкрив гру Кремля з ядерною зброєю
- Кремль намагався ввести в оману Вашингтон, використовуючи заяви про ядерну зброю, що призвело до відновлення випробувань з боку США.
- Російські "Буревісник" та "Посейдон" не є класичними ядерними об'єктами, але Трамп і його команда не розібрались в цьому.
Нещодавно Кремль неодноразово вихвалявся ядерним озброєнням та проводив навчання. Через це Дональд Трамп наказав відновити випробування американської ядерної зброї. Однак все це виявилось пасткою для Вашингтону.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів політик, історик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що Трамп та його оточення навіть не розібрались у самій зброї, про яку заявляли у Росії. В іншому випадку, президент США б не поспішав з такими заявами.
Якою є гра Кремля з ядерною зброєю?
Політик пояснив, що Росія фактично "розвела" Трампа. Ні російський "Буревісник", ні "Посейдон" не відносяться до класичних ядерних об'єктів. На обох стоїть двигун – вони можуть нести заряд, але це не є ядерною бомбою.
Це просто складова, засіб донесення ядерної зброї. Російські розмови на цю тему задурманили голову Трампу і він "проковтнув" цю наживку, думаючи, що це випробовування ядерної зброї,
– наголосив він.
Безсмертний пояснив, що про ядерні випробовування почали говорити через те, що у 2017 році під час чергових випробовувань вибухнув реактор "Буревісника", тоді загинуло 5 вчених. Однак зараз в США немає потреби проводити випробовування.
Політик зазначив, що Трамп міг зробити таку заяву через дві причини – тут мовиться або про зустрічну інформаційну хвилю, або поруч з ним немає людей, які б йому могли пояснити технологічну складову.
Що відомо про російські ядерні випробування: коротко
26 жовтня Росія заявила про випробування ракети "Буревісник", яку Путін назвав "унікальною". Ракета ніби то пролетіла 14 тисяч кілометрів.
У Норвегії підтвердили цей запуск. Однак у Defence Express звернули увагу, що країна не повідомляла про підвищення радіоактивного фону.
Водночас у Норвегії також повідомили, ракету запустили з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.