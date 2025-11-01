Про це в ефірі 24 Каналу розповів політик, історик та дипломат Роман Безсмертний, зауваживши, що Трамп та його оточення навіть не розібрались у самій зброї, про яку заявляли у Росії. В іншому випадку, президент США б не поспішав з такими заявами.

Якою є гра Кремля з ядерною зброєю?

Політик пояснив, що Росія фактично "розвела" Трампа. Ні російський "Буревісник", ні "Посейдон" не відносяться до класичних ядерних об'єктів. На обох стоїть двигун – вони можуть нести заряд, але це не є ядерною бомбою.

Це просто складова, засіб донесення ядерної зброї. Російські розмови на цю тему задурманили голову Трампу і він "проковтнув" цю наживку, думаючи, що це випробовування ядерної зброї,

– наголосив він.

Безсмертний пояснив, що про ядерні випробовування почали говорити через те, що у 2017 році під час чергових випробовувань вибухнув реактор "Буревісника", тоді загинуло 5 вчених. Однак зараз в США немає потреби проводити випробовування.

Політик зазначив, що Трамп міг зробити таку заяву через дві причини – тут мовиться або про зустрічну інформаційну хвилю, або поруч з ним немає людей, які б йому могли пояснити технологічну складову.

Що відомо про російські ядерні випробування: коротко