Об этом в эфире 24 Канала рассказал политик, историк и дипломат Роман Бессмертный, отметив, что Трамп и его окружение даже не разобрались в самом оружии, о котором заявляли в России. В противном случае, президент США бы не спешил с такими заявлениями.

Смотрите также Скоро могут быть хорошие новости из Крыма, – Братчук

Какова игра Кремля с ядерным оружием?

Политик объяснил, что Россия фактически "развела" Трампа. Ни российский "Буревестник", ни "Посейдон" не относятся к классическим ядерным объектам. На обоих стоит двигатель – они могут нести заряд, но это не является ядерной бомбой.

Это просто составляющая, средство донесения ядерного оружия. Российские разговоры на эту тему задурманили голову Трампу и он "проглотил" эту наживку, думая, что это испытания ядерного оружия,

– подчеркнул он.

Бессмертный пояснил, что о ядерных испытаниях начали говорить из-за того, что в 2017 году во время очередных испытаний взорвался реактор "Буревестника", тогда погибло 5 ученых. Однако сейчас в США нет необходимости проводить испытания.

Политик отметил, что Трамп мог сделать такое заявление по двум причинам – здесь говорится или о встречной информационной волне, или рядом с ним нет людей, которые бы ему могли объяснить технологическую составляющую.

Что известно о российских ядерных испытаниях: кратко