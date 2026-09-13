Невідомий фронт: Україна також воює з Росією на зовсім іншому континенті, – CNN

Україна розширює боротьбу з Росією за межі власної території. Її військові та фахівці з дронів працюють у Малі, Лівії та інших країнах.

Там вони протистоять російським силам або навчають місцевих боротися зі спільним ворогом, пише CNN.

Як Україна воює з Росією за межами власної території?

Зокрема, близько 15 українських фахівців перебувають на півночі Малі. Там вони допомагають туарезьким повстанцям, які воюють проти російських військових із так званого "Африканського корпусу".

Українці навчають місцевих бійців працювати з дронами, допомагають планувати операції та дистанційно координують польоти безпілотників.

Українські військові також допомагали повстанцям під час боїв за стратегічно важливе місто Кідаль. Туареги разом із бойовиками, пов'язаними з "Аль-Каїдою", атакували російські сили та змусили їх відступити.

Тоді міністерство оборони Росії звинуватило Київ у причетності до цієї атаки. У відомстві заявили, що "українські та європейські найманці-інструктори" навчали повстанців перед наступом.

Україна працює і в Лівії. Там наші оператори морських дронів використовують військову базу в Місраті для операцій проти російського "тіньового" флоту. Йдеться про нафтові танкери, за допомогою яких Росія обходить санкції та продовжує фінансувати війну проти України.

Крім Африки, на початку цього року українські військові фахівці працювали щонайменше у п'яти країнах Близького Сходу. Вони навчали місцеві підрозділи знищувати іранські дрони "Шахед", які Росія масово застосовує проти України.

Українська розвідка пояснює такі операції бажанням тиснути на Росію там, де вона посилює свій вплив. Також це дає змогу перевіряти бойовий досвід, зокрема у використанні дронів, у різних умовах.

Отже, боротьба України з Росією виходить далеко за межі територій обох країн.