До нового пакету санкцій ЄС у рамках обмежувальних заходів проти Росії включено 42 фізичних особи та 103 організації.

Дані щодо юридичних осіб внесені відносно коректно, але список фізичних осіб, містить мінімум дві грубі помилки та десятки випадків внесення неповної інформації. На цей факт звернули уваги журналісти видання The Insider.

Так, згідно з рішенням Ради Європейського Союзу № 2026/2556 від 16 листопада 2026 року було запроваджено санкції щодо ТОВ "Агентство соціального проектування" (ТОВ АСП) та 30 фізичних осіб. При цьому у 29 із цих осіб не вказано номери паспортів, у 16, крім того, немає інформації про дату народження, а у чотирьох відсутні навіть по батькові. Як додатковий ідентифікатор особи Рада ЄС використала ID користувача з соціальної мережі "ВКонтакте".

Скріншот документу з рішенням Ради Європейського Союзу

Наприклад, під номером 89 у цьому рішенні зазначена співробітниця ТОВ "АСП" Олена Григор'єва. Щодо неї не вказано ані дату народження, ані номер паспорта, ані по батькові.

Лише в реєстрі юридичних осіб у Росії зареєстровано 279 діючих та 1082 недіючих ФОП на жінок із таким ім'ям та прізвищем; загалом же Олен Грігор'євих у Росії має бути кілька тисяч.

Такий підхід створює зручні лазівки для тих, проти кого вводяться санкції, та безліч бюрократичних проблем для їхніх тезок. Завдяки неповній інформації фігуранти санкційних списків мають шанси пройти перевірку під час подання заявки на візу або відкриття банківського рахунку. І водночас випадкові люди з такими самими іменами та прізвищами можуть втратити візові та банківські послуги й доступ до своїх фінансів.

Ще в одному документі, опублікованому 16 листопада 2026, – Рішенні Ради ЄС № 2026/2575 – були введені обмеження щодо 12 фізичних та 101 юридичної особи.

З 101 організації помилки в назві та організаційно-правовій формі містяться у двох. Підприємство ТОВ "Газпром нафтохім Салават" зазначено як ВАТ, а у ТОВ "РІ-Інвест" наведено колишню назву, ТОВ "Русінвест", натомість правильну з якоїсь причини вказано як "a.k.a. LLC RI -INVEST".

При цьому з 12 фізичних осіб ні в однієї не вказано паспортні дані, а у чотирьох відсутня повна дата народження. Крім того, з 12 фізичних осіб у двох вказано неправильний ІПН: у Луїзи Завенівни Папазян наведено ІПН, що належить іншому фігуранту списку — Артуру Робертовичу Параньянцу.

У ще одного фігуранта списку, "гаманця Кадирова" та колишнього зятя Алли Пугачової Руслана Байсарова, вказано ІПН, який насправді належить власниці Wildberries Тетяні Кім (хто це така – 24 Канал детально розповідав).

При цьому китайські компанії Xingkai Technology та Harxon, які практично монопольно постачають Алабугу mesh-модемами та GNSS-антенами, що захищають від глушіння, так і не з'явилися у списках.