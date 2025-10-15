Європейський Союз повинен скоординувати свої витрати на оборону та швидко створювати коаліції для нових спільних оборонних програм. Такі зусилля повинні початися протягом наступного року.

Адже Брюссель хоче зробити Європу готовою до війни вже до 2030 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Росія тероризує українську залізницю та удосконалює для цього свої дрони, – AP

Як ЄС планує посилюватись?

За даними видання, згідно з планом блоку, Євросоюз повинен проводити 40% закупівель озброєнь спільно до кінця 2027 року. Зазначається, що це більш ніж удвічі більше за рівень, який є зараз.

"Авторитарні держави дедалі активніше втручаються в наші суспільства та економіки. Традиційні союзники та партнери зміщують фокус на інші регіони світу", – пише Bloomberg, цитуючи документ.

Також там вказують, що "мілітаризована Росія становить постійну загрозу європейській безпеці в доступному для огляду майбутньому". Тому, ЄС варто координувати військові витрати й створювати коаліції.

Очікується, що це має розпочатися вже у 2026 році, якщо Європа хоче бути готовою до бойових дій до 2030 року. Остаточне обговорення плану відбудеться на саміті в Брюсселі наступного тижня.

Як зросли витрати на оборону?

Згідно з документом, оборонний бюджет ЄС зріс майже вдвічі – з 218 мільярдів євро у 2021 році до прогнозованих 392 мільярдів у 2025-му, проте розрізнені витрати гальмують модернізацію озброєнь.

Нова стратегія передбачає спільні проєкти щодо ППО, ракетної оборони, БпЛА і протидронових технологій. До 2026 року хочуть створити коаліції для їхнього управління та запустити проєкти в середині того ж року.

Крім вищезгаданого, у документі пропонується створити до 2026 року з Європейським інвестиційним банком фонд обсягом до 1 мільярда євро для підтримки вищезгаданих оборонних проєктів.

Також відомо, що блок вже схвалив фонд у розмірі 150 мільярдів євро, які зараз спрямовують на різні проєкти. Пропозиція комісії передбачає завершення відповідних зусиль до кінця 2030 року.

Ще ЄС планує запустити флагманські ініціативи "European Drone Defence" та "Eastern Flank Watch", враховуючи досвід України у протидії атакам. Їхній старт заплановано на 2026 рік, а система дронів запрацює до 2027-го.

Раніше Євросоюз відігравав другорядну роль в обороні, поступаючись країнам-членам і НАТО. Але новий план спрямований на посилення координації та централізації рішень, що може змінити баланс сил.

Водночас великі держави, зокрема Німеччина, наполягають, щоб військові рішення залишалися в компетенції національних урядів. Але, за даними видання, це може спричинити суперечності всередині блоку.

Навіщо Європі посилювати оборону?