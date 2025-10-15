Европейский Союз должен скоординировать свои расходы на оборону и быстро создавать коалиции для новых совместных оборонных программ. Такие усилия должны начаться в течение следующего года.

Ведь Брюссель хочет сделать Европу готовой к войне уже к 2030 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как ЕС планирует усиливаться?

По данным издания, согласно плану блока, Евросоюз должен проводить 40% закупок вооружений совместно до конца 2027 года. Отмечается, что это более чем вдвое больше уровня, который есть сейчас.

"Авторитарные государства все активнее вмешиваются в наши общества и экономики. Традиционные союзники и партнеры смещают фокус на другие регионы мира", – пишет Bloomberg, цитируя документ.

Также там указывают, что "милитаризованная Россия представляет постоянную угрозу европейской безопасности в обозримом будущем". Поэтому, ЕС стоит координировать военные расходы и создавать коалиции.

Ожидается, что это должно начаться уже в 2026 году, если Европа хочет быть готовой к боевым действиям до 2030 года. Окончательное обсуждение плана состоится на саммите в Брюсселе на следующей неделе.

Как выросли расходы на оборону?

Согласно документу, оборонный бюджет ЕС вырос почти вдвое – с 218 миллиардов евро в 2021 году до прогнозируемых 392 миллиардов в 2025-м, однако разрозненные расходы тормозят модернизацию вооружений.

Новая стратегия предусматривает совместные проекты по ПВО, ракетной обороны, БпЛА и противодронных технологий. До 2026 года хотят создать коалиции для их управления и запустить проекты в середине того же года.

Кроме вышеупомянутого, в документе предлагается создать до 2026 года с Европейским инвестиционным банком фонд объемом до 1 миллиарда евро для поддержки вышеупомянутых оборонных проектов.

Также известно, что блок уже одобрил фонд в размере 150 миллиардов евро, которые сейчас направляют на различные проекты. Предложение комиссии предусматривает завершение соответствующих усилий до конца 2030 года.

Еще ЕС планирует запустить флагманские инициативы "European Drone Defence" и "Eastern Flank Watch", учитывая опыт Украины в противодействии атакам. Их старт запланирован на 2026 год, а система дронов заработает до 2027-го.

Ранее Евросоюз играл второстепенную роль в обороне, уступая странам-членам и НАТО. Но новый план направлен на усиление координации и централизации решений, что может изменить баланс сил.

В то же время крупные государства, в частности Германия, настаивают, чтобы военные решения оставались в компетенции национальных правительств. Но, по данным издания, это может вызвать противоречия внутри блока.

Зачем Европе усиливать оборону?