Дональд Трамп, відомий своєю стратегією умиротворення російського диктатора, досі так і не зміг досягнути врегулювання війни в Україні. Водночас спроби Європи всіляко догодити Трампу роблять її максимально вразливою та послаблюють позицію перед Росією.

Спроби очільника Білого дому "по-дружньому" розв'язати питання війни з Путіним лише створюють примарні ілюзії спроможності світової спільноти тиснути на Кремль. Про це інформує 24 Канал із посиланням на матеріал Politico.

Актуально Трамп зустрінеться із Зеленським та лідерами низки країн

Чому дії Трампа можуть бути небезпечні для Європи?

Нещодавно Велика Британія розгорнула перед президентом США Дональдом Трампом справжню королівську гостинність. так, під час дипломатичного візиту Трампа очікували кінна гвардія, каретні прогулянки, урочисті тости.

Експерти Politico вважають, що такий прийом ідеально відповідає смакам американського президента – помпезність і визнання його статусу. У відповідь він щедро розсипав компліменти, називаючи зв'язок між США та Британією "унікальним у світі". Проте за блиском цього візиту криється пастка.



Дональд та Меланія Трамп під час пишного прийому / Фото Королівської родини

Своєю чергою інші країни також не втрачали можливості пошанувати Трампа. Франція влаштувала військовий парад на День Бастилії, Японія вражала президента США турніром із сумо. Усе це створює видимість гармонії, уникаючи гучних скандалів чи різких коментарів, однак не приносить чітких результатів.

Зауважте! У Politico стверджують, що немає жодних доказів позитивного впливу таких лестощів на політику Трампа. Навпаки, вони лише провокують нові вимоги. Успішний візит може принести похвалу чи гарний заголовок у пресі, але не змінює стратегії Трампа, який сприймає поступки як слабкість і використовує їх для тиску.

Прикладом є липнева зустріч президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн із Трампом у Шотландії. Вона прибула з компліментами та обіцянками купувати американські товари, сподіваючись згладити напругу.

Зустріч назвали тріумфом, але невдовзі Трамп розкритикував європейський Закон про цифрові послуги, погрожуючи новими тарифами. Угода, яку Європа вважала досягненням, виявилася односторонньою.

Ще більш показовий випадок Катару. Ця країна подарувала США літак вартістю 400 мільйонів доларів для заміни старого Air Force One. Але коли Ізраїль атакував об'єкти в Досі, Вашингтон не втрутився. Лестощі принесли лише фото та рукостискання, але не політичну підтримку.

На думку аналітиків Politico, Британія, ймовірно, скоро відчує схожий ефект. Її пишний прийом лише підкреслив страх перед невдоволенням Трампа, що може спровокувати нові вимоги, наприклад, щодо британського податку на цифрові послуги чи підтримки політичних союзників Трампа у Британії.

Страх перед гнівними твітами Трампа та прагнення уникнути заголовків про "провалений саміт" змушують лідерів обирати короткострокові перемоги. Але це лише поглиблює вразливість. Лестощі – це не стратегія, а спосіб виживання, який послаблює позиції союзників.

Детальніше про відвідини Великої Британії Трампом