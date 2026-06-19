Євросоюз продовжить санкції проти Росії на значно більший період, ніж звичні 6 місяців

Засідання Євроради 18 червня завершилося важливим рішенням. Лідери Європейського Союзу погодилися продовжити секторальні санкції проти Росії, але навіть не на 6 місяців, як це було зазвичай.

Тепер мовиться про 12 місяців, як повідомили в апараті президента Європейської ради Антоніу Кошти. 24 Канал розповідає, яка є інформація на цей момент.

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Санкції проти Росії продовжать на рік: що відомо про рішення ЄС 18 червня?

Євросоюз проводив саміт у Брюсселі, і 18 червня відбулося обговорення теми України. За його підсумками одним із важливих рішень стало продовження секторальних санкцій проти Росії на 12 місяців.

До цього традиційним політичним кроком було регулярне продовження санкцій на 6 місяців. Відтак продовження на значно більший строк засвідчує чіткий сигнал про підтримку Європою України у боротьбі з агресією Росії.

Зверніть увагу: рішення ухвалили лідери ЄС одностайно 27 голосами, але це поки що тільки політичне схвалення. Офіційне має бути ухвалене Єврорадою трохи згодом.

Додамо, що проти такого кроку раніше виступали Угорщина та Словаччина. Та, вочевидь, відступили з цієї позиції.

Також триває обговорення 21 пакета санкцій проти Росії, ще 9 червня Єврокомісія представила його проєкт. Але присутність у санкційному списку московського патріарха Кирила турбує Болгарію – аж настільки, що там погрожують накласти вето.