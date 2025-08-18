Дональд Трамп заявив, що вже найближчим часом стане зрозумілим, чи вдасться зупинити бої на фронті в Україні. Це буде відомо уже за тиждень – два.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським.

Що сказав Трамп про можливість припинення боїв в Україні?

Дональд Трамп заявив, що за деякий проміжок часу, не такий довгий від сьогоднішнього дня, стане відомо, чи продовжаться бої на фронті в Україні.

За тиждень – два ми будемо знати, чи нам вдасться закінчити це (війну в Україні – 24 Канал), ці жахливі бої, чи ні,

– сказав президент США.

Він також наголосив, що він та європейські партнери продовжать робити все, щоб змогти закінчити війну Росії проти України.

Також Дональд Трамп вчергове повторив, що обидві сторони, як Росія, так і Україна, бажають закінчити війну. Президент США також очікує, що Москва зробить "низку позитивних кроків" в питанні переговорів з Києвом про мир.