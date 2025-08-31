Урсула фон дер Ляєн заявила, що Путін не змінився і за 25 років розпочав чотири війни. За її словами, Європі потрібно посилювати оборону та готуватися до провокацій Росії.

Про це очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила під час брифінгу з командирами Прикордонної служби та армії на польсько-білоруському кордоні, передає 24 Канал.

Що сказала фон дер Ляєн про Путіна?

Під час візиту у Польщу 31 серпня, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа має готуватися до воєнних викликів та провокацій з боку Росії. Президентка Європейської комісії заявила, що Польща стоїть на передньому краї захисту Європи і першою зустріне можливі загрози Кремля

Путін не змінився. За останні 25 років він розпочав чотири війни. Його можна стримати лише за допомогою потужного стримування. Ми повинні бути точними та швидкими, посилюючи нашу оборонну позицію,

– сказала очільниця Єврокомісії.

Раніше повідомлялось, що фон дер Ляєн разом із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском побували на польсько-білоруському кордоні у прикордонному пункті Кринки.

Вони оглянули модернізовані ділянки та оборонні інструменти, якими Польща протидіє атакам Росії та Білорусі з використанням нелегальних мігрантів.

Фон дер Ляєн також відвідає ще сім країн, які межують із Росією та Білоруссю і фактично є щитом Європи від можливих агресивних дій Кремля.

Чи існує загроза війни в Європі?