Путин за 25 лет начал четыре войны и не изменился, – Урсула фон дер Ляйен
- Урсула фон дер Ляйен заявила, что Путин за 25 лет начал четыре войны, и Европе следует усиливать оборону для противодействия российским провокациям.
- Фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском посетили польско-белорусскую границу, осмотрев модернизированные оборонительные инструменты против атак с использованием нелегальных мигрантов.
Урсула фон дер Ляйен заявила, что Путин не изменился и за 25 лет начал четыре войны. По ее словам, Европе нужно усиливать оборону и готовиться к провокациям России.
Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время брифинга с командирами Пограничной службы и армии на польско-белорусской границе, передает 24 Канал.
Что сказала фон дер Ляйен о Путине?
Во время визита в Польшу 31 августа, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа должна готовиться к военным вызовам и провокациям со стороны России. Президент Европейской комиссии заявила, что Польша стоит на переднем крае защиты Европы и первой встретит возможные угрозы Кремля
Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдержать только с помощью мощного сдерживания. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонительную позицию,
– сказала руководительница Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском побывали на польско-белорусской границе в пограничном пункте Крынки.
Они осмотрели модернизированные участки и оборонные инструменты, которыми Польша противодействует атакам России и Беларуси с использованием нелегальных мигрантов.
Фон дер Ляйен также посетит еще семь стран, которые граничат с Россией и Беларусью и фактически являются щитом Европы от возможных агрессивных действий Кремля.
Существует ли угроза войны в Европе?
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает Россию реальной угрозой, что обосновывает расширение добровольной военной службы. В перспективе он не исключает обязательную службу для женщин.
Начальник Генштаба Франции Тьерри Буркхард прогнозирует, что Россия будет оставаться угрозой для Европы до 2030 года.
Эстония усиливает оборону и укрепляет границы на случай возможного вторжения со стороны России, в частности укрепляет мосты через реку Нарва.