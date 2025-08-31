Урсула фон дер Ляйен заявила, что Путин не изменился и за 25 лет начал четыре войны. По ее словам, Европе нужно усиливать оборону и готовиться к провокациям России.

Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила во время брифинга с командирами Пограничной службы и армии на польско-белорусской границе, передает 24 Канал.

Что сказала фон дер Ляйен о Путине?

Во время визита в Польшу 31 августа, Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа должна готовиться к военным вызовам и провокациям со стороны России. Президент Европейской комиссии заявила, что Польша стоит на переднем крае защиты Европы и первой встретит возможные угрозы Кремля

Путин не изменился. За последние 25 лет он начал четыре войны. Его можно сдержать только с помощью мощного сдерживания. Мы должны быть точными и быстрыми, усиливая нашу оборонительную позицию,

– сказала руководительница Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Польши Дональдом Туском побывали на польско-белорусской границе в пограничном пункте Крынки.

Они осмотрели модернизированные участки и оборонные инструменты, которыми Польша противодействует атакам России и Беларуси с использованием нелегальных мигрантов.

Фон дер Ляйен также посетит еще семь стран, которые граничат с Россией и Беларусью и фактически являются щитом Европы от возможных агрессивных действий Кремля.

