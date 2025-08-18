Двосторонні переговори Володимира Зеленського і Дональда Трампа за участі делегацій сторін закінчилися. Вони тривали близько години.

Очікується, що незабаром розпочнеться багатостороння зустріч за участі європейських лідерів, передає 24 Канал.

Дивіться також Зеленський передав лист Меланії Трамп від Першої леди України

Що відомо про візит Зеленського до Вашингтона?

Дональд Трамп назвав успішними закриті перемовини із Зеленським. Разом із президентом України він зробив спільне фото з лідерами Європи.

Політики вишукувалися для спільного фото: дивіться відео

У нас із Зеленським була чудова розмова. Можливо, далі ми спробуємо провести тристоронню (за участю Путіна – 24 Канал) зустріч,

— сказав Трамп.

Президент США заявив, що обговорив із українським лідером багато тем.

Також він висловив сподівання, що Володимир Путін погодиться із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки. Також політик сказав про необхідність обговорити можливий обмін територій, враховуючи де зараз проходить лінія бойового зіткнення.