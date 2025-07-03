Стан критичний: яка проблема в Румунії може паралізувати всю логістику НАТО

Залізнична інфраструктура в Румунії наразі перебуває в критичному стані. Її багаторічна занедбаність здатна не лише сповільнити, а й загалом заблокувати логістику НАТО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Як залізнична інфраструктура сповільнює логістику

У Румунії швидкість вантажних поїздів подекуди порівнюють із рухом велосипеда.

За даними DefenseRomania, державний оператор залізничних перевезень CFR Marfa отримав від уряду близько 2 мільйонів євро на забезпечення військової логістики. Втім, через хронічні борги та численні проблеми компанії, ці кошти дозволять лише підтримувати базове функціонування, без жодної перспективи на модернізацію.

За словами аналітиків, попри те, що логістика не завжди опиняється в центрі уваги при оцінці оборонного потенціалу країн, її значення важко переоцінити. Особливо це стосується багатонаціональних об'єднань на кшталт НАТО.

Європу часто виділяють за кращу пасажирську залізничну інфраструктуру, але щодо військових перевезень, то тут створюється купа проблем. Мова йде про бюрократичні процедури, застарілі механізми взаємодії та митного контролю, які суттєво сповільнюють пересування,

– зазначили в Defense Express.

Для спрощення процедур у Європі пропонують запровадити так званий "військовий шенген", який має усунути юридичні та дипломатичні бар'єри. Та експерти наголошують: це лише частина проблеми. Старі й зношені рейки та аварійні мости не просто сповільнюють, а іноді й унеможливлюють рух військових ешелонів, якими часто транспортується допомога Україні.

Крім того, стан інфраструктури робить її особливо вразливою до диверсій. У таких умовах зупинити або пошкодити стратегічний потяг значно легше, а наслідки подібної атаки можуть бути критичними.