Трамп звинуватив демократів у змові та замаху на нього

Президент США Дональд Трамп заявив, що замах на нього під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії у липні 2024 року нібито був частиною змови демократів. За його словами, метою цієї змови було не допустити його участі у президентських виборах.

Він опублікував відповідну заяву у своїй соцмережі Truth Social.

Що сказав Трамп про замах на нього?

Він стверджує, що після його вступу на посаду 20 січня частина матеріалів у справі про замах нібито була відсутня, змінена, пошкоджена або зникла.

Щойно було знайдено нову інформацію! Чому її не знайшли давно? Це все була змова демократів, щоб усунути мене від участі у виборах, яка провалилася,

– написав американський президент.

Трамп також заявив, що колишній директор ФБР Крістофер Рей має понести відповідальність за дії бюро під час розслідування замаху. Його претензії пролунали після того, як генеральний прокурор США Тодд Бланш повідомив про появу нової інформації щодо нападника Томаса Метью Крукса.

Водночас Бланш не заявляв про виявлення доказів політичної змови. За даними Reuters, нові матеріали стосуються самого Крукса, його минулого та обставин підготовки до нападу, а мотив стрільця слідство досі не встановило.

Нагадаємо, замах стався 13 липня 2024 року під час передвиборчого мітингу Трампа в Батлері, штат Пенсильванія. Крукс відкрив вогонь із даху будівлі, внаслідок чого Трамп отримав поранення вуха, один учасник мітингу загинув, а ще двоє людей були поранені.

Стрільця ліквідував співробітник Секретної служби США. За результатами попереднього розслідування ФБР, Крукс діяв самостійно, а доказів причетності демократів до нападу не було встановлено.

Водночас ЗМІ вважали, що замах міг бути підлаштований самим Трампом. Зокрема, акції Trump Media & Technology Group Corp (DJT) різко зросли на попередніх торгах після спроби нападу. На момент підготовки цього звіту акції компанії зросли на 63%, після того, як спочатку зросли на 74%.