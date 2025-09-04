Оскільки ні Вашингтон, ні Європа не готові надати Україні сили для швидкої перемоги на полі бою, необхідним стає пошук альтернативи. Найменш небезпечним варіантом наразі виглядає кероване "замороження" війни, яке зберегло б юридичні права України та дало час Києву підготуватися до подальшої боротьби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку політичного аналітика Марка Броліна для The Telegraph.

Читайте також Росія готує "армію ІПСО": у ГУР розповіли, що чекає на Україну після завершення бойових дій

Які можливі наслідки замороження війни?

Марк Бролін вважає, що виграний час може принести користь Україні з кількох причин. По-перше, економіка Росії перебуває на межі краху. Клептократична структура, санкції, відплив капіталу та військове перевантаження поступово підривають можливості Росії.

По-друге, внутрішня політика США обмежує здатність Білого дому на довгострокові дії, а громадська думка і партійний поділ роблять нескінченну ескалацію політично небезпечною.

За словами Броліна, нинішній президент Дональд Трамп, ймовірно, стане останнім, хто керується застарілими "холодновоєнними" рефлексами, коли будь-яка критика Росії сприймається як потенційна загроза глобального конфлікту.

По-третє, аналітик відзначив активізацію Європи, яка поступово виправляє помилки, пов'язані з роззброєнням і залежністю від російських енергоносіїв.

Марк Бролін також наголосив, що кероване замороження "не буде відмовою від принципів", якщо воно супроводжуватиметься "залізобетонними умовами":

жодного юридичного визнання територіальних змін;

багаторівневі гарантії безпеки для України, включно з протиповітряною обороною, боєприпасами, ротаційною підготовкою і захищеними трубопроводами для постачання запасних частин;

автоматичні, зворотні санкції, які можуть бути застосовані за будь-яке суттєве порушення з боку Росії;

інвестиційна програма для прискорення подолання прірви в рівні життя між вільною та окупованою зонами.

Ці складники перетворили б паузу з дипломатичної невизначеності на "ще одне змагання систем".

Які гарантії безпеки може отримати Україна?