Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку політичного аналітика Марка Броліна для The Telegraph.
Які можливі наслідки замороження війни?
Марк Бролін вважає, що виграний час може принести користь Україні з кількох причин. По-перше, економіка Росії перебуває на межі краху. Клептократична структура, санкції, відплив капіталу та військове перевантаження поступово підривають можливості Росії.
По-друге, внутрішня політика США обмежує здатність Білого дому на довгострокові дії, а громадська думка і партійний поділ роблять нескінченну ескалацію політично небезпечною.
За словами Броліна, нинішній президент Дональд Трамп, ймовірно, стане останнім, хто керується застарілими "холодновоєнними" рефлексами, коли будь-яка критика Росії сприймається як потенційна загроза глобального конфлікту.
По-третє, аналітик відзначив активізацію Європи, яка поступово виправляє помилки, пов'язані з роззброєнням і залежністю від російських енергоносіїв.
Марк Бролін також наголосив, що кероване замороження "не буде відмовою від принципів", якщо воно супроводжуватиметься "залізобетонними умовами":
- жодного юридичного визнання територіальних змін;
- багаторівневі гарантії безпеки для України, включно з протиповітряною обороною, боєприпасами, ротаційною підготовкою і захищеними трубопроводами для постачання запасних частин;
- автоматичні, зворотні санкції, які можуть бути застосовані за будь-яке суттєве порушення з боку Росії;
- інвестиційна програма для прискорення подолання прірви в рівні життя між вільною та окупованою зонами.
Ці складники перетворили б паузу з дипломатичної невизначеності на "ще одне змагання систем".
Які гарантії безпеки може отримати Україна?
Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що союзники України завершили підготовку військових гарантій безпеки для підтримки країни у протистоянні з російською агресією. За його словами, тепер політики очікують політичного схвалення.
За даними ЗМІ, однією з ключових ідей щодо гарантій безпеки є поетапне відновлення цивільних авіаперельотів в Україні. Спершу західні партнери можуть взяти під прикриття винищувачами та системами ППО аеропорти на заході країни. Якщо цей етап мине успішно, ініціатива поширюватиметься на інші регіони.
Ще одним напрямком може стати створення міжнародної морської місії для охорони шляхів у Чорному морі, що ведуть до українських портів.