Какие возможные последствия замораживания войны?

Марк Бролин считает, что выигранное время может принести пользу Украине по нескольким причинам. Во-первых, экономика России находится на грани краха. Клептократическая структура, санкции, отток капитала и военная перегрузка постепенно подрывают возможности России.

Во-вторых, внутренняя политика США ограничивает способность Белого дома на долгосрочные действия, а общественное мнение и партийное разделение делают бесконечную эскалацию политически опасной.

По словам Бролина, нынешний президент Дональд Трамп, вероятно, станет последним, кто руководствуется устаревшими "холодновоенными" рефлексами, когда любая критика России воспринимается как потенциальная угроза глобального конфликта.

В-третьих, аналитик отметил активизацию Европы, которая постепенно исправляет ошибки, связанные с разоружением и зависимостью от российских энергоносителей.

Марк Бролин также отметил, что управляемое замораживание "не будет отказом от принципов", если оно будет сопровождаться "железобетонными условиями":

никакого юридического признания территориальных изменений;

многоуровневые гарантии безопасности для Украины, включая противовоздушную оборону, боеприпасами, ротационной подготовкой и защищенными трубопроводами для поставки запасных частей;

автоматические, обратные санкции, которые могут быть применены за любое существенное нарушение со стороны России;

инвестиционная программа для ускорения преодоления пропасти в уровне жизни между свободной и оккупированной зонами.

Эти составляющие превратили бы паузу из дипломатической неопределенности в "еще одно соревнование систем".

