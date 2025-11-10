Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва нібито хотіла б завершити війну в Україні якомога швидше. Втім, за його словами, важливо досягти спочатку поставлених завдань.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російське інформаційне агентство ТАСС.

Що Пєсков каже про перемир'я?

Речник Кремля вважає, що в Україні зростатиме кількість прихильників миру на умовах Росії попри заляканість суспільства.

За словами Пєскова, Росія хотіла б якомога швидше завершити війну в Україні, але важливо досягти спочатку поставлених завдань. Яких саме завдань – пропагандист не уточнив.

Дмитро Пєсков наголосив, що Москва нібито продовжує залишатися відкритою для "політико-дипломатичного шляху врегулювання в Україні". На його думку, цей варіант є кращим; Пропагандист каже, що ситуація на фронтах динамічна і свідчить, мовляв, про "неминуче погіршення з кожним днем позицій київського режиму".

Що відомо про пропагандистський форум у Москві?