Лула да Сілва заявив, що війна Росії проти України вже "добігає кінця". Також президент Бразилії різко розкритикував рішення ЄС виділити 800 мільярдів євро на переозброєння країн-членів.

Що заявив Лула да Сілва про завершення війни?

Лідер Бразилії переконаний, що війна в Україні повинна скоро завершитися. Також політик розкритикував рішення ЄС про збільшення військових витрат на переозброєння всіх країн-членів.

Коли нам потрібні гроші для боротьби з голодом і збереження лісів, ці ресурси повинні бути спрямовані на інші цілі,

– вважає Лула да Сілва.

На його думку, найбільше занепокоєння міжнародних лідерів викликає питання, хто буде нести "борг війни" у Східній Європі.

Всі знають, що ця війна "добігає кінця". Я вважаю, що і президент Путін, і Зеленський знають, до чого призведе цей конфлікт, так само як і Європа, і Трамп. Вони лише чекають на момент, коли наберуться сміливості оголосити про його закінчення,

– заявив президент Бразилії.

Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним. Ба більше, без жодних умов, зокрема, припинення вогню.



Однак, попри цинічні й брехливі заяви Москви, Росія не хоче завершувати війну проти України. Путін відмовляється від зустрічі з Зеленським. Кремль уникає прямих переговорів, знову й знов висуваючи свої абсурдні вимоги.

Що кажуть у США про закінчення війни?