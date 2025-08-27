Війна Росії проти України "добігає кінця", – президент Бразилії
- Лула да Сілва заявив, що війна Росії проти України нібито вже "добігає кінця".
- Також президент Бразилії розкритикував ЄС за виділення 800 мільярдів євро на переозброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Rai News.
Що заявив Лула да Сілва про завершення війни?
Лідер Бразилії переконаний, що війна в Україні повинна скоро завершитися. Також політик розкритикував рішення ЄС про збільшення військових витрат на переозброєння всіх країн-членів.
Коли нам потрібні гроші для боротьби з голодом і збереження лісів, ці ресурси повинні бути спрямовані на інші цілі,
– вважає Лула да Сілва.
На його думку, найбільше занепокоєння міжнародних лідерів викликає питання, хто буде нести "борг війни" у Східній Європі.
Всі знають, що ця війна "добігає кінця". Я вважаю, що і президент Путін, і Зеленський знають, до чого призведе цей конфлікт, так само як і Європа, і Трамп. Вони лише чекають на момент, коли наберуться сміливості оголосити про його закінчення,
– заявив президент Бразилії.
Зверніть увагу! Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий зустрітися з Путіним. Ба більше, без жодних умов, зокрема, припинення вогню.
Однак, попри цинічні й брехливі заяви Москви, Росія не хоче завершувати війну проти України. Путін відмовляється від зустрічі з Зеленським. Кремль уникає прямих переговорів, знову й знов висуваючи свої абсурдні вимоги.
Що кажуть у США про закінчення війни?
- Напередодні віцепрезидент США також зробив заяву про завершення війни Росії проти України. Джей Ді Венс висловив сподівання, що вона закінчиться не пізніше, ніж через пів року.
- Спецпредставник Трампа з питань Близького Сходу також висловився з цього приводу. Стів Віткофф заявив, що США сподіваються завершити війну в Україні до кінця цього року.
- До речі, Дональд Трамп нещодавно пригрозив Росії "серйозними наслідками", якщо зустріч Зеленського й Путіна не відбудеться.