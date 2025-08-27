Лула да Силва заявил, что война России против Украины уже "подходит к концу". Также президент Бразилии резко раскритиковал решение ЕС выделить 800 миллиардов евро на перевооружение стран-членов.

Что заявил Лула да Силва о завершении войны?

Лидер Бразилии убежден, что война в Украине должна скоро завершиться. Также политик раскритиковал решение ЕС об увеличении военных расходов на перевооружение всех стран-членов.

Когда нам нужны деньги для борьбы с голодом и сохранения лесов, эти ресурсы должны быть направлены на другие цели,

– считает Лула да Силва.

По его мнению, наибольшее беспокойство международных лидеров вызывает вопрос, кто будет нести "долг войны" в Восточной Европе.

Все знают, что эта война "подходит к концу". Я считаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, к чему приведет этот конфликт, так же как и Европа, и Трамп. Они лишь ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его окончании,

– заявил президент Бразилии.

Обратите внимание! Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов встретиться с Путиным. Более того, без всяких условий, в частности, прекращения огня.



Однако, несмотря на циничные и лживые заявления Москвы, Россия не хочет завершать войну против Украины. Путин отказывается от встречи с Зеленским. Кремль избегает прямых переговоров, снова и снова выдвигая свои абсурдные требования.

Что говорят в США об окончании войны?