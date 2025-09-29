Європа не веде війну з Росією. Тому, лідерам країн-членів ЄС варто зберігати спокій, зокрема, у питаннях пов'язаних зі знищенням невідомих повітряних цілей.

Відповідну заяву на тлі останніх подій зробив президент Фінляндії Александр Стубб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Як Стубб пояснив свою позицію?

Александр Стубб заявив, що Фінляндія не збиватиме такі цілі. Але, за його словами, для таких випадків існує "спеціальний протокол". Такі рішення може ухвалити лише командування Військово-повітряних сил після низки перевірок.

Президент Фінляндії радить зберігати спокій, а після чого варто переконатися, що вибудовується захист, аби цього не повторювалося. Ключовим моментом, на його думку, є те, що "не варто реагувати надто гостро".

Що цьому передувало?