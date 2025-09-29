Стубб відповів, чи збиватиме Фінляндія літаки Росії, і заявив про спеціальний протокол
- Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що країна не збиватиме невідомі повітряні цілі.
- Рішення щодо знищення цілей може ухвалити лише командування Військово-повітряних сил.
Європа не веде війну з Росією. Тому, лідерам країн-членів ЄС варто зберігати спокій, зокрема, у питаннях пов'язаних зі знищенням невідомих повітряних цілей.
Відповідну заяву на тлі останніх подій зробив президент Фінляндії Александр Стубб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Як Стубб пояснив свою позицію?
Александр Стубб заявив, що Фінляндія не збиватиме такі цілі. Але, за його словами, для таких випадків існує "спеціальний протокол". Такі рішення може ухвалити лише командування Військово-повітряних сил після низки перевірок.
Президент Фінляндії радить зберігати спокій, а після чого варто переконатися, що вибудовується захист, аби цього не повторювалося. Ключовим моментом, на його думку, є те, що "не варто реагувати надто гостро".
Що цьому передувало?
Повідомлялося, що НАТО має намір переглянути правила ведення бойових дій на своєму східному фланзі після розширення провокацій Росії. Це має полегшити збиття російських літаків, які порушують повітряний простір Альянсу.
Президент Чехії Петр Павел вважає нинішні провокації Росії та її повторні порушення повітряного простору НАТО вкрай безвідповідальними. Каже, що на це слід реагувати адекватно, зокрема й військовими засобами.
Наразі НАТО посилює присутність у Балтійському морі після серії інцидентів із дронами в Данії. До регіону відправили фрегат протиповітряної оборони та додаткові засоби Альянсу, повідомляло агентство Reuters.