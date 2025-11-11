"Дуже важливо": чому Мішустін поспішив до Китаю одразу після Трампа

Після зустрічі Дональда Трампа з лідером Китаю у Пекіні відбулася ще одна гучна подія – приїзд російського прем'єра Михайла Мішустіна. Його візит до Китаю викликав запитання про справжні мотиви Кремля та майбутні домовленості між країнами.

Політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу зазначила, що Росія уважно стежить за потеплінням між Вашингтоном і Пекіном. Вона припустила, що така динаміка може стати "поганим знаком для Москви".

Як Росія реагує на зближення США і Китаю?

Після зустрічі Дональда Трампа з китайським лідером у Москві занепокоїлися можливим потеплінням між Вашингтоном і Пекіном. Кремль боїться, що нове торговельне перемир'я може послабити його позиції в Азії та змусити Китай скоротити співпрацю з російською економікою. Саме тому візит Мішустіна став демонстрацією лояльності та спробою втримати партнерство.

Росія не хоче, щоб між США і Китаєм відбулося покращення відносин, бо це стане негативним сигналом для Москви,

– пояснила політологиня.

Кремль намагається зберегти стратегічний вплив у регіоні, використовуючи візити високопосадовців як сигнал політичної підтримки Китаю. Москва демонструє, що готова поглиблювати партнерство, навіть попри ризики для власної економіки.

Кремль поспішає втримати Китай економічно

Росія намагається переконати Пекін залишатися надійним партнером, адже саме китайський ринок допомагає їй обходити санкції та збувати енергоресурси. Кремль побоюється, що Вашингтон тиснутиме на Китай, щоб той скоротив імпорт російської нафти та інвестиції у спільні проєкти. Москва розуміє: будь-яке зближення США і Китаю може послабити її економічні можливості.

Після підписання торгового договору з Китаєм США, звичайно, почнуть тиснути на Пекін, щоб той купував менше російської нафти й інвестував менше в російську економіку,

– наголосила Філіпенко.

Саме тому російський уряд поспішає закріпити економічні зв'язки з Китаєм і демонструє свою політичну відданість. Кремль прагне переконатися, що Пекін і надалі залишатиметься його близьким союзником у регіоні.

Чому для Москви "дуже важливо" не втратити вплив в Азії?

Після поїздки Дональда Трампа до Азії Кремль активізував дипломатичні зусилля у регіоні. Росія прагне показати, що залишається важливим партнером для Китаю та інших азійських держав. Візит Мішустіна мав стати підтвердженням цієї присутності й спробою зміцнити довіру, поки США розширюють свій вплив.

Для Москви дуже важливо, щоб Китай залишався її союзником, купував російську нафту, ресурси й продовжував продавати все необхідне Росії,

– підкреслила політологиня.

Таким чином Кремль намагається втримати баланс у відносинах із Пекіном, побоюючись, що надмірне зближення Китаю з Вашингтоном може ізолювати Росію на азійському напрямі. Саме тому Мішустін поспішив до Пекіна одразу після американського президента.

