Такою думкою в ефірі 24 Каналу поділився доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький, зауваживши, що чимало російських бізнесменів впливають на політичні кампанії певних країн. Так продовжується вже тривалий час.

Чому у Європі досі вірять Росії?

Зараз Європа розрізнена, там з'являється дедалі більше політичних сил, які мають роль якщо не проросійських, то антивоєнних посланців. Колись Росія виділяла великі кошти, щоб європейці думали нібито війни ніколи не буде й до неї не треба готуватися.

Такі популістичні фрази дуже легко сприймаються. А якщо вийде інший політик і скаже, що скоро Росія нападе, то зрозуміло, що в це ніхто не захоче вірити. Людям не подобається така правда,

– підкреслив Андрій Городницький.

На жаль, Європа дуже повільно прокидається, позбувається російського впливу, збільшує свої військові бюджети. Водночас все-таки є низка держав, які почали активно інвестувати в оборону, вони також збільшують підтримку України.

Варто пам'ятати, що у Європі є величезна кількість людей, які вірять у популістичні обіцянки, заяви, хоч вони й ніколи не здійснюють, але частина населення досі їх "споживає". Згодом все це призводить до катастрофи.

Боротися з цим дуже важко. Україна проводить таку просвітницьку роботу вже 4 роки, розповідає, що відбувається насправді, хто така Росія, який є історичний підтекст. Однак багато людей досі вірять у "велику російську культуру, історію",

– наголосив політичний експерт.

Насправді Росія зовсім інша: кривава, терористична – таку правду треба доносити Заходу. Україна сама не справляється з цим завданням, нам потрібна допомога. Але, на жаль, популістів завжди простіше й приємніше слухати.

Що говорять у Європі про війну в Україні?