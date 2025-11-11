Таким мнением в эфире 24 Канала поделился доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что немало российских бизнесменов влияют на политические кампании определенных стран. Так продолжается уже длительное время.

Почему в Европе до сих пор верят России?

Сейчас Европа разрозненная, там появляется все больше политических сил, которые имеют роль если не пророссийских, то антивоенных посланников. Когда-то Россия выделяла большие средства, чтобы европейцы думали якобы войны никогда не будет и к ней не надо готовиться.

Такие популистские фразы очень легко воспринимаются. А если выйдет другой политик и скажет, что скоро Россия нападет, то понятно, что в это никто не захочет верить. Людям не нравится такая правда,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

К сожалению, Европа очень медленно просыпается, избавляется от российского влияния, увеличивает свои военные бюджеты. В то же время все-таки есть ряд государств, которые начали активно инвестировать в оборону, они также увеличивают поддержку Украины.

Стоит помнить, что в Европе есть огромное количество людей, которые верят в популистские обещания, заявления, хоть они и никогда не осуществляют, но часть населения до сих пор их "потребляет". Впоследствии все это приводит к катастрофе.

Бороться с этим очень трудно. Украина проводит такую просветительскую работу уже 4 года, рассказывает, что происходит на самом деле, кто такая Россия, какой исторический подтекст. Однако многие люди до сих пор верят в "великую русскую культуру, историю",

– подчеркнул политический эксперт.

На самом деле Россия совсем другая: кровавая, террористическая – такую правду надо доносить Западу. Украина сама не справляется с этой задачей, нам нужна помощь. Но, к сожалению, популистов всегда проще и приятнее слушать.

Что говорят в Европе о войне в Украине?