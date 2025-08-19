18 серпня у Білому Домі відбулися переговори за участі президентів США, України, провідних європейських лідерів та очільників ЄС і НАТО.

24 Канал підбиває основні підсумки та результати саміту і констатує – "зради" не відбулося, а "геополітичний м'яч" успішно перекинуто на сторону Росії.

Зеленський і Трамп у Вашингтоні: що відбулося і чому Трамп не тиснув?

Після успішного для Росії саміту на Аляски, звідки Путін поїхав у "домінантній позиції", очікування від нового візиту Зеленського до Білого Дому були не найкращими. Прогнозувалося, що Трамп візьме за основу позицію Путіна про фактичну капітуляцію України й традиційно буде тиснути на Зеленського.

Але на те й Трамп непередбачуваний, бо неочікувано сталося абсолютно протилежне. Трамп був приязний і не агресивний, Джей Ді Венса відсадили якомога далі й навіть не дали слова, навіть кишеньковий журналіст Трампа Браян Гленн тепер просив вибачення за свою костюмну атаку на Зеленського 28 лютого 2025 року, яка стала сигналом для початку цькування українського лідера.

Все це вказувало, що американці більше не хочуть влаштовувати шапіто й налаштовані на конструктив.

Після приниження на Алясці президент Трамп, до якого тепер з'їхалися лідери Європи, вочевидь почувався в доброму гуморі. Гості були чемні та постійно дякували Трампу за все, а він, схоже, згадав, що є номінальним лідером вільного світу і діяв відповідно, роздавав компліменти всьому оточенню і навіть дружньо позаздрив засмазі Мерца та молодості Стубба.

Попри те, що ведучим видимої частини переговорів був Трамп, порядок денний формували гості, які спеціально для цього перервали свої відпустки. Отже, від ультимативних вимог Путіна, з якими погодився Трамп на Алясці, залишився лише каркас, натомість наповнення вийшло геть іншим.

Чи буде обмін територіями з Росією?

Європейці швидко відкинули вимогу Путіна про попередні поступки України для початку переговорів про мир. Нагадаємо, що він хотів увесь Донбас. Зеленський заявив, а Трамп підтримав ідею, що територіальні питання залишаться для особистої зустрічі президентів України та Росії, а також наступних переговорів Зеленського та Путіна з ним.

При цьому ухвалювати рішення буде лише український лідер. Цей варіант активно підтримали учасники переговорів, зокрема Мерц, Рютте та Макрон. І, звісно, Зеленський, який згодом під час брифінгу це підтвердив.

Я готовий зустрітися з Путіним,

– президент Зеленський налаштований на прямі переговори з Путіним.

Згідно з інсайдами західних ЗМІ, на закритій частині зустрічі Зеленський сказав, що не проти обмінів територій, але на паритетних засадах, що точно не влаштовує Путіна. Адже Україна на Донеччині та Луганщині контролює близько 7 000 квадратних кілометрів, тоді як Росія сумарно на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині – на порядок менше.

При цьому Зеленський вдало використав карту, яку йому приготували в Білому домі, вочевидь, щоб показати, скільки захопила української землі Росія. Український лідер детально пояснив динаміку бойових дій і це продемонструвало, що російська армія насправді не непереможно несеться вперед, а зав'язла в Україні та не має таких блискучих перспектив, якими їх описував Путін.

В мене була довга бесіда з мапою, яку надали США, вони підготувалися, хоча в нас була така ж сама мапа. Багато чого про ситуацію на полі бою я зміг показати американським колегам на карті… Хто що реально – не за чутками, а реально – контролює на полі, на нашій землі, на нашій території… Потрібно, щоб президент США розумів, яке реальне просування їхньої армії та яка сила української армії. Наприклад, за 1000 днів вони окупували до 1% української території. Люди думають, що 20% чи 18%. Насправді – 1%. Це трохи змінює перспективу, перспективу правди та реальності. Це змінює погляд на баланс сил,

– Зеленський про роль мап.

Але все красномовство президента України не допомогло, якби не українські захисники, які ціною надзусиль тримають фронт та ліквідують небезпечні прориви, зокрема, в районі Добропілля на Донбасі. Саме цей прорив ніс велику небезпеку та загрозу обвалу фронту на Донеччині й міг стати великим оперативним успіхом Росії на Донеччині. Утім, цю "карту" з рук Путіна було вибито. За що доземний уклін і вічна слава Героям.

Питання гарантій безпеки

Також гості Трампа вдало підловили Путіна, який в Анкориджі у своїй плутаній манері сказав про гарантії безпеки для України, вочевидь розраховуючи "впарити" щось на кшталт нового Будапештського меморандуму або пропозицій зі Стамбульських переговорів 2022 років.

Нагадаємо, що там одним із гарантів безпеки України з правом все забанити була сама Росія. Європейці ж ці слова "викрутили" як введення європейських сил під наглядом США, тобто повноцінний план Макрона – Стармера, який, здавалось, було поховано ще навесні 2025 року під агресивним тиском Росії та браком експертизи в США.



Переговори в Овальному кабінеті / Фото Білий Дім

Нині ж ця історія заграла новими фарбами і вже спричинила завчасну істерику в російському МЗС, де, схоже, розраховували, що "миротворці" будуть з Бурятії, Туви чи Дагестану, але точно не з Франції, Великої Британії та під наглядом американських літаків. Трамп цю ідею до великого здивування багатьох радо схвалив і всіляко підтримав.

Важливо, що США дають чіткий сигнал: вони будуть серед країн, які допомагатимуть, координуватимуть, а також стануть учасниками гарантій безпеки для України. Вважаю, що це великий крок уперед. Поки що точно не можу сказати, як саме все буде, усіх деталей, але вже важливо, що є політична воля та політичне рішення,

– президент Зеленський на брифінгу у Вашингтоні підтверджує тектонічні зміни у позиції США.

Ще одним героєм зустрічі став канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який пояснив Трампу, чому ідея про мирні переговори без припинення вогню, яку посіяв у нього в голові Путін, є дурницею. Мерца підтримав президент Франції Макрон.

Якщо укласти будь-яку мирну угоду без гарантій безпеки, Росія ніколи не поважатиме своїх слів, ніколи не дотримуватиметься власних зобов’язань. Те, що відбувається в Україні, надзвичайно важливо для українського народу, звісно, але й для всієї безпеки Європи, бо йдеться про стримування ядерної держави, яка вирішила більше не поважати міжнародні кордони. І я думаю, це важливо для вашої країни, бо це питання довіри... Те, як ми поводитимемося в Україні, стане тестом для нашої колективної довіри в решті світу,

– Макрон деталізує свою позицію після зустрічі в Білому домі в інтерв'ю ведучій програми Meet the Press на NBC News Крістен Велкер.

Трамп, схоже, був заскочений зненацька і спершу не вважав свою стару ідею актуальною, але під доброзичливим тиском Європи пообіцяв подумати та говорити про це з Путіним. А той саме був зайнятий і не міг нормально поговорити з Трампом, бо запускав у цей час "Шахеди" та ракети по Кременчуку.

У такий спосіб ще раз продемонструвавши, що припинення вогню якраз і потрібне, інакше цей варвар (або словами президента Фінляндії Александра Стубба – гунн) продовжить вбивати.



Трамп розмовляє з Путіним після завершення переговорів / Фото Білий Дім

Яким буде план дій на майбутнє

У Вашингтоні вдалося сформувати цілком прийнятний для України порядок денний та план до зустрічі Зеленського з Путіним за посередництва Трампа. Європа скористалася особливістю Путіна говорити натяками та перетворила його "кхе-кхе" на притомну конструкцію.

За словами Зеленського, деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів. Цю частину взяв на себе держсекретар США Рубіо.

За даними Bloomberg, гарантії безпеки міститимуть чотири компоненти:

військова присутність;

протиповітряна оборона;

озброєння;

моніторинг припинення бойових дій.

Дуже важливо, що Трамп побачив в оновленому плані гроші – 90 мільярдів від союзників України на купівлю американської зброї та 50 мільярдів на передові українські дрони для США.



Він пересвідчився, що його поважають, цінують та люблять і готовий продовжувати нобелівський марафон за своїм 7-м миром.

У Росії цими результатами вже незадоволені. Російська пропаганда стільки кричала, що Зеленський не є легітимним, а тепер Путіну доведеться з ним зустрічатись (вже почали називати можливі місця – Будапешт, Женева чи Стамбул).

Росіяни, очевидно, розраховували завести до України як миротворців китайців чи когось зі свого кишенькового ОДКБ, а тепер мусять думати, що вони можуть зробити з цілком реальною авіацією НАТО в українському небі.

Санкції проти Росії залишаються, а нові бомбардування України можуть стати каталізатором для їх посилення. Натомість потенційне їх зняття, за яке так переймався Путін на Алясці, схоже, відкладається.

З огляду на це, можемо зафіксувати, що Україні та її союзниками вдалося повністю нівелювати наслідки зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, вибити дурман з голови Трампа та сформувати нову, прийнятну для України адженду.

Нині Трамп – знову проблема для Росії, сподіваємось, залишатиметься нею якомога довше.

Тому важко не погодитись з Фрідріхом Мерцем:

Не приховую, що я не був впевнений, що все пройде так. Мої очікування не просто справдилися, а й були перевершені щодо цієї зустрічі.

Тож м'яч нині на боці Росії, а сама Росія після цього опинилася на шпагаті. У Москві цей новий статус вже відчули – помічник Путіна Ушаков почав петляти й щось говорити про можливу "згоду на обговорення підвищення рівня представництва в делегаціях", маючи на меті сховати під канцеляризмами спробу уникнути зустрічі Путіна з Зеленським. Тепер залишається питання – як швидко Трамп здогадається, що Росія знову намагається його обдурити та що буде після цього.