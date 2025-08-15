Президент США Дональд Трамп заявив цього тижня, що він дізнається, наскільки серйозно Володимир Путін налаштований на припинення війни "вже за перші дві хвилини" майбутньої зустрічі.

Утім, показовий момент може відбутися ще раніше, а саме тоді, коли літак російського диктатора приземлиться в Анкориджі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також "Трамп не підготовлений до зустрічі": як Путін може обдурити президента США

Чи може Путін знову запізнитися на зустріч з Трампом?

У CNN нагадують, що Дональд Трамп і Володимир Путін провели в Гельсінкі зустріч 7 років тому. Тоді російський диктатор змусив свого американського колегу чекати в гостьовому будинку понад годину перед початком їхньої зустрічі.

Володимир Путін приземлився лише за 10 хвилин до запланованого початку саміту. Це сприйняли як гру влади з боку диктатора, враховуючи, що він колись змусив ексканцлерку Німеччини Ангелу Меркель чекати чотири години.

Звичайно, для Путіна, який прагне відновити свої позиції на світовій арені завдяки віч-на-віч із Трампом, багато що змінилося. Залишається відкритим питання, чи буде його пунктуальність сигналом про його готовність досягти угоди, але будь-яке суттєве запізнення може бути повчальним,

– ідеться у матеріалі.

Водночас наводять заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, зроблену на борту літака в Магаданській області, який заявив, що Путін завжди прибуває вчасно, попри його репутацію людини, яка часто запізнюється.

Водночас Росія готувалася до зустрічі Володимира Путіна з Дональдом Трампом поспіхом. У зв'язку з цим Кремль не має чіткого плану стосовно майбутнього двостороннього саміту, вікно для підготовки "вкрай обмежене".