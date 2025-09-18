У середу, 17 вересня, президент США Дональд Трамп прибув до Великої Британії, де, зокрема, зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Попри уникання політичної тематики під час церемоніалу монарх згадав війну в Україні.

Виступ Чарльза III у Віндзорі нагадав, що для Великої Британії та її союзників підтримка України залишається не лише жестом солідарності, а й питанням безпеки всієї Європи. Про таке повідомляє 24 Канал, посилаючись на матеріал CNN.

Як король переконує Трампа в підтримці України?

Під час своєї офіційної промови на державному бенкеті британський монарх згадав і Україну, закликавши світ спільними зусиллями боротися проти тиранії.

Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми разом із нашими союзниками підтримуємо Україну, щоб зупинити агресію та забезпечити мир,

– звернувся король до президента Трампа.

На думку експертів CNN, такий обережний, але виразний натяк на важливість мирного врегулювання війни став визначальним сигналом для очільника Білого дому.

Участь США у спільних зусиллях Заходу щодо стримування російської агресії залишається вирішальною.

Хоча Трамп дедалі частіше демонструє нерішучість у питаннях нових санкцій проти Москви та невдоволення позицією українського лідера, саме він має можливість вплинути на розв'язання питання війни.

Водночас у CNN наголошують, що, попри весь блиск та церемоніал державного візиту, тема України виявилася головним випробуванням британської дипломатії.

Зауважте! Лондон сподівається використати свою м'яку силу, аби переконати Трампа активніше тиснути на Кремль.

Лідер уряду Великої Британії теж всіляко намагався схилити Дональда Трампа до рішучих дій щодо війни в Україні. У четвер під час зустрічі в Чересі Кір Стармер показав американському лідеру архівні матеріали Вінстона Черчилля, аби нагадати про історичну роль США в обороні Європи.

Своєю чергою Трамп під час свого тосту на бенкеті жодного разу не згадав війну, а якщо й обговорював її з королем приватно, то це залишиться таємницею, якщо тільки він сам не розповість подробиць.

Цікаво! Виступ Чарльза III готувався у тісній співпраці з урядом і був добре продуманим кроком. Монарх раніше вже демонстрував підтримку Києву. У червні 2025 року Зеленський відвідав Віндзорський замок, де провів розмову з монархом.

Відомо, що американський президент уже запровадив нові тарифи проти Індії за співпрацю з Москвою, однак утримується від аналогічних кроків щодо Китаю, з яким прагне досягти торгівельної угоди.

Європейські лідери ж не поспішають підтримувати тарифні війни, побоюючись втрат для власної економіки. Попри обіцянки зменшити залежність від російського газу й нафти, деякі держави, зокрема Угорщина та Словаччина, досі залишаються клієнтами Кремля.

Візит Трампа у Велику Британію: ключові новини