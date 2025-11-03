Повна катастрофа, – аналітик пояснив, чому зустріч Трампа і Сі закінчилась великим провалом

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін зустрілись 30 жовтня у Пусані. Зустріч готували приблизно пів року та помпезно презентували, але ніяких конкретних результатів світ не побачив.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, зазначивши, що країни лише погіршили свої відносини. Зокрема, мовиться і про вплив українського питання.

Чому зустріч Трампа і Сі великим провалом?

Після зустрічі з Сі президент США в своєму стилі розповідав, що розмова пройшла чудово. Водночас він доручив відновити випробування американської ядерної зброї, а Пекін дав зрозуміти, що готовий до продовження конфронтації.

Тому зустріч – повна катастрофа. Сі та Трамп не змогли провести конструктивну дискусію,

– наголосив він.

Крім того, президенти США та Китаю підіймали і тему України. Раніше ЗМІ припускали, що Китай буде готовий допомогти завершити війну та вплинути на росіян, але за однієї умови – США мають знизити градус інтересу до Тайваню і не втручатись, якщо Пекін вирішить взяти під контроль цей острів.

Однак Вашингтон на таку пропозицію не міг погодитись, адже Тайвань має стратегічне значення – виготовляє велику кількість напівпровідників для всього Заходу.

Зауважте! Нещодавно Трамп заявив, що Сі знає, якими будуть наслідки нападу на Тайвань. Водночас деталей президент США не розкрив.

Бронжуков додав, що в результаті зустрічей ні Китай, ні США не зробили ні одної заяви щодо торговельної війни. Єдиний позитивний момент – соя, яку американці будуть експортувати в Китай.

Якими були результати зустрічі Трампа та Сі?