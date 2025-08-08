20 червня Кіт Келлог здійснив візит до Мінська. Спеціального представника Трампа з питань України супроводжував його заступник Джон Коул, а також заступник держсекретаря Крістофер Сміт, які раніше вже бували у Білорусі.

Той візит Келлога на білоруському державному телебаченні назвали справжнім дипломатичним проривом. Олександр Лукашенко звільнив 14 політв'язнів, аби продемонструвати президенту США свої добрі наміри, передає 24 Канал.

Який була атмосфера на зустрічі Келлога і Лукашенка у Мінську?

У статті для Time відомий журналіст Саймон Шустер переповів діалог, який відбувся між представниками американської делегації та білоруським диктатором.

Спершу тон розмови видавався досить приязним. Келлог пожартував, що кабінет Лукашенка схожий на Мар-а-Лаґо. Втім, щойно камери вимкнули, атмосфера у кімнаті змінилася. Самопроголошений лідер Білорусі почав дорікати Коулу, колишньому адвокату Трампа, що, мовляв, той не докладає більше зусиль, аби вплинути на погляди президента США щодо України та Росії.

"Ти п'єш із ним каву. Саме ти можеш направити його на правильний шлях!", – гримав Лукашенко.

Келлог тоді теж зайняв жорсткішу позицію, ніж Лукашенко очікував. Він прямо вказав на брак довіри і сказав, що Білорусі треба зробити щось дуже велике, аби продемонструвати свої добрі наміри.

У статті йдеться, що коли американський кортеж виїжджав з Білорусі, він зупинився на сільській дорозі для зустрічі з фургоном, за кермом якого був співробітник КДБ. У кузові сиділи 14 в'язнів, серед яких був один із найцінніших для режиму – Сергій Тихановський, опозиційний лідер.

Коли двері фургона відчинилися, Коул, за його словами, був шокований: в'язні були в кайданках і зі зав'язаними очима, сиділи з опущеними між колінами головами. Він згадує, як вигукнув їм: "Ви вільні! Президент Трамп відправив мене, щоб забрати вас додому!".