Очільник Кремля Володимир Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, щоб створити видимість поступок щодо вимог США. Водночас диктатор продовжує відмовлятися виконувати справжні американські вимоги та перекладати провину на Європу та США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Яке значення мала зустріч Путіна і Фіцо?

Путін заявив Фіцо в Пекіні 2 вересня, що Росія нібито "ніколи не була" проти вступу України до Європейського Союзу, хоча залишається проти вступу країни до НАТО.

Диктатор вкотре повторив своє твердження, що підтриманий Заходом "переворот" в Україні у 2014 році (так Путін назвав Революцію Гідності) спровокував Росію на вторгнення в Україну у 2014 та 2022 роках, і заперечив будь-які плани нападу на інші європейські країни.

Путін також висловив припущення, що Росія буде відкритою до спільного управління захопленою росіянами Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) разом зі США та Україною у майбутньому, якщо виникнуть "сприятливі обставини".

Ймовірно, Путін представляє ці дуже обмежені та другорядні поступки, щоб створити видимість зацікавленості у мирних переговорах для адміністрації Трампа, приблизно через два тижні після того, як президент США 21 серпня повторив своє бажання вести прямі та серйозні мирні переговори між Росією та Україною,

– йдеться у звіті ISW.

Про що говорили політики в Китаї?