Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Яке значення мала зустріч Путіна і Фіцо?

Путін заявив Фіцо в Пекіні 2 вересня, що Росія нібито "ніколи не була" проти вступу України до Європейського Союзу, хоча залишається проти вступу країни до НАТО.

Диктатор вкотре повторив своє твердження, що підтриманий Заходом "переворот" в Україні у 2014 році (так Путін назвав Революцію Гідності) спровокував Росію на вторгнення в Україну у 2014 та 2022 роках, і заперечив будь-які плани нападу на інші європейські країни.

Путін також висловив припущення, що Росія буде відкритою до спільного управління захопленою росіянами Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) разом із США та Україною у майбутньому, якщо виникнуть "сприятливі обставини".

Ймовірно, Путін представляє ці дуже обмежені та другорядні поступки, щоб створити видимість зацікавленості у мирних переговорах для адміністрації Трампа, приблизно через два тижні після того, як президент США 21 серпня повторив своє бажання вести прямі та серйозні мирні переговори між Росією та Україною,

– йдеться у звіті ISW.

Про що говорили політики в Китаї?