Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Какое значение имела встреча Путина и Фицо?

Путин заявил Фицо в Пекине 2 сентября, что Россия якобы "никогда не была" против вступления Украины в Европейский Союз, хотя остается против вступления страны в НАТО.

Диктатор в очередной раз повторил свое утверждение, что поддержанный Западом "переворот" в Украине в 2014 году (так Путин назвал Революцию Достоинства) спровоцировал Россию на вторжение в Украину в 2014 и 2022 годах, и отрицает любые планы нападения на другие европейские страны.

Путин также высказал предположение, что Россия будет открытой к совместному управлению захваченной россиянами Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) вместе с США и Украиной в будущем, если возникнут "благоприятные обстоятельства".

Вероятно, Путин представляет эти очень ограниченные и второстепенные уступки, чтобы создать видимость заинтересованности в мирных переговорах для администрации Трампа, примерно через две недели после того, как президент США 21 августа повторил свое желание вести прямые и серьезные мирные переговоры между Россией и Украиной,

– говорится в отчете ISW.

О чем говорили политики в Китае?