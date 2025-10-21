Запланована зустріч Трампа та Путіна в Будапешті викикає тривогу у Європи. Однак для Орбана цей мирний саміт є політичним досягненням, навіть попри порушення Угорщиною своїх міжнародних зобов'язань.

Саміт російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в Будапешті викликає у Європи серйозне занепокоєння, зокрема через проросійські настрої угорського прем’єра Віктора Орбана. Про це пише 24 Канал із посиланням на Financial Times.

Як реагують європейські посадовці на візит Путіна?

За словами міністра у справах Європи ФРН Гюнтера Крічбаума, наразі вкрай необідно говорити про те, як досягнути закінчення війни, однак за стіл переговорів повинна сісти Україна, інакше це буде "провальна угода".

Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас наголосила, що їй неприємно бачити, як людина, у якої є ордер на арешт від МКС, приїжджає до європейської країни. Водночас міністр закордонних справ Литви сказав, що "єдине місце для Путіна в Європі – це Гаага, перед трибуналом, а не в жодній з наших столиць".

Нікому це не подобається. Ми всі посміхаємося крізь зуби, кажучи, що це нормально,

– каже європейський дипломат.

Німецький урядовець заявив, що Орбан, ймовірно, представить свої плани перед зустріччю Трампа та Путіна, зокрема щодо окремих переговорів європейських лідерів із президентом США, але поки що нічого не відомо.

За його словами, представники Росії та США мають прибути до Будапешта вже 30 жовтня.

Що каже Орбан про можливість прийняти "мирний саміт"?

Угорський прем’єр Віктор Орбан розкритикував своїх колег – лідерів ЄС за те, що вони, надаючи збройну підтримку Україні, "не зберегли відкритих дипломатичних каналів із Росією".

Водночас Орбан назвав проведення саміту в Будапешті своїм політичним досягненням.

Аналітикиня вашингтонського аналітичного центру Defense Priorities зазначає, що для лідера це велика перемога. Адже його зображували ізгоєм та сильно критикували, але зараз – це відмова від цього наративу. А зустріч Трампа та Путіна в Будапешті може вплинути на вибори в Угорщині навесні.

Для Орбана підвищення Угорщини до статусу таких країн, як Туреччина, В’єтнам чи країни Перської затоки, які можуть спілкуватися з будь-ким у світі, безумовно, є підвищенням статусу,

– додає аналітикиня.

Яка позиція України?

Президент України Володимир Зеленський висловив сумніви щодо проведення "мирного саміту" саме в Угорщині, зокрема через угорського лідера, який відомий своєю проросійською позицією. Також Зеленський зазначив, що було багато інших країн, де можна провести переговори, зокрема Швейцарія, Австрія, Ватикан, Саудівська Аравія, Катар і Туреччина.

Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч. Але я повинен зауважити, що я віддав достатньо свого часу для зустрічі з паном Віткоффом в Парижі, щоб його ідея про Угорщину була, скажімо так, стриманою,

– сказав Зеленський.

Якщо розглядати Будапешт в історичному контексті для України, варто нагадати, що саме там у 1994 році підписали меморандум про безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї. Однак Росія на чолі з Путіним порушила цей меморандум, анексувавши Крим у 2014 та почавши повномасштабну війну у 2022 році.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна?