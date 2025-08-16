Представники низки ЗМІ зібралися в Анкориджі, аби поставити питання Трампу і Путіну після їхніх переговорів. Втім, пресі не дали "відкрити рота". Лідери США та Росії зробили кілька заяв перед камерами, і на цьому "пресконференція" завершилася.

У коментарі російським ЗМІ речник Кремля Дмитро Пєсков пояснив, чому на брифінгу Трамп і Путін пропустили сесію запитань і відповідей, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

Чому Путін і Трамп не відповідали на запитання преси?

За словами Пєскова, політики не відповідали на запитання преси, бо "зробили вичерпні заяви".

"Розмова пройшла дуже позитивно, і обидва президенти про це говорили. Саме ця розмова дозволяє нам впевнено продовжувати рух уперед у пошуку варіантів вирішення (конфлікту – 24 Канал)", – сказав російський чиновник.

До слова, після того, як Володимир Путін зліз з літака і обійнявся з Трампом, одна із репортерок поцікавилася у диктатора, чи припинить він вбивати цивільних. Очільник Кремля зробив вигляд, що він не почув запитання.

Те саме запитання пролунало, коли вже Путін, Трамп і представники делегацій позували пресі для фото. Російський диктатор знову не відповів, але цинічно посміхався у камеру.