Президент США Трамп зустрівся з очільником Кремля Путіним на Алясці. Вона одразу пішла не за планом і попередній сценарій виконати не вдалось.

Політологиня-американістка Олександра Філіппенко розповіла 24 Каналу, що найкращий коментар про зустріч Трампа та Путіна – пустушка.

Як пройшла зустріч Путіна та Трампа?

Філіппенко зазначила, що Fox News – консервативний канал, канал, який підтримує Трампа, республіканців також критикує зустріч Трампа та Путіна. Журналістка цього каналу була на антипресконференції Трампа та Путіна й описала її, як бургер ні з чим.

Це було незвично та нетипово. Це було в прямому етері. Усі ми чекаємо офіційного звіту. Атмосфера в залі не була хорошою. Не виглядало, що перемовини пройшли вдало. Створилось враження, що Путін увійшов, подавив ситуацію, одразу перейшов до того, що хотів сказати й отримав своє фото поруч із президентом США,

– зауважила політологиня-американістка.

Вона продовжила, що журналістка все ж додала, що це було частиною зустрічі. Президент Трамп, як лідер, не захоче допустити нічого, що покаже його слабким. Навіть канал Fox News ось так коментує ситуацію. Це дійсно говорить про сумну ситуацію.

"Трамп виглядає розгубленим. Ніяких домовленостей, ніякого слова про спільне комюніке, нічого подібного взагалі. Повний провал в усьому. Лише фотографії. Усе, що ми бачимо. Справжній пшик – це найкоротше та найзрозуміліше, що можна сказати про те, що є", – наголосила Філіппенко.

За її словами, треба дослуховуватись ще до коментарів Рубіо, інших представників адміністрації Трампа, які були там. Утім нічого немає, нічого не зрозуміло.

Що зламало попередній сценарій?

Як зазначила Філіппенко, мінімально попередні натяки були, й стало зрозуміло, що нічого не виходить, ніякого просування не буде. Тет-а-тет Путіна та Трампа був лише в автомобілі, лише в президентському лімузині. Це склало враження, що зустріч буде особливо близькою.

У підсумку нічого. Лише проліт бомбардувальників В2 – це найяскравіше, що було під час тієї частини зустрічі, що ми бачили. Тет-а-тет не стався, один на один не зустрілись. Є різні підозри, що єдиний голос Рубіо, який казав, що треба уникнути зустрічі тет-а-тет, був почутий,

– підкреслила політологиня-американістка.

Вона сказала, що Рубіо ще у 2018 році, коли Путін зустрічався з Трампом у Гельсінкі, говорив подібне. Тет-а-тет не стався, й це добре. Треба шукати хороше в окремих ситуаціях, коли непогано. Колишній радник із нацбезпеки Трампа під час першої каденції сказав, що Путін виграв, але Трамп не програв.

"Не стало гірше. Це вже добре, бо були побоювання, що будуть заяви Трампа щодо України, щодо територій, що щось буде сказане на пресконференції. Путін свою мантру, свою шарманку про першопричини війни завів. Утім це зомбування звичне", – розповіла Філіппенко.

Вона додала, що заяви про те, що мовляв війни не було б, якби Трамп був президентом, це все для того, щоб потішити очільника Білого Дому. У підсумку ні тет-а-тет, нічого немає, пустушка.