Геополітика Росія Літак Путіна повертався з Аляски під охороною винищувачів США: відео супроводу
16 серпня, 20:13
2

Літак Путіна повертався з Аляски під охороною винищувачів США: відео супроводу

Дарія Черниш
Основні тези
  • Два американські винищувачі супроводжували літак Володимира Путіна з Аляски до Росії.
  • Супровід відбувся після переговорів Путіна з Трампом 15 серпня, хоча США не повідомляли про таку домовленість.

Два американські винищувачі супроводжували літак з Володимиром Путіним на шляху з Аляски до Росії. У мережі з'явилось відео польоту.

Відео неанонсованого супроводу оприлюднили у телеграмі пресслужби Кремля, передає 24 Канал.

Яким був супровід Путіна з Аляски?

Кремль показав відео, зняте з кабіни літака з російським прапором. На кадрах видно, що борт супроводжують два американські винищувачі. Ймовірно, це були F-22.

Винищувачі США летять поряд із літаком Путіна: дивіться відео

У коментарі до відео зазначено, що мова йде про політ російського диктатора Путіна з Аляски до Росії після його перемовин з Трампом 15 серпня. Кремль підкреслив, що це був супровід саме американськими літаками.

Водночас американська сторона не повідомляла про будь-які домовленості щодо супроводу літака з російським президентом.

Раніше повідомлялось, що Путін і Трамп після прибуття на саміт в Аляску залишили аеропорт на одному автомобілі. Зазначалось, що президент Росії поїхав у лімузині "The Beast" президента США. Хоча він привіз свій власний лімузин "Aurus".

В результаті перемовин Дональд Трамп підтримав ідею Путіна щодо угоди без припинення вогню. Проте Зеленський відкинув пропозицію заморозити фронт в обмін на Донбас.