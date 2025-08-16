Два американські винищувачі супроводжували літак з Володимиром Путіним на шляху з Аляски до Росії. У мережі з'явилось відео польоту.

Відео неанонсованого супроводу оприлюднили у телеграмі пресслужби Кремля, передає 24 Канал.

Яким був супровід Путіна з Аляски?

Кремль показав відео, зняте з кабіни літака з російським прапором. На кадрах видно, що борт супроводжують два американські винищувачі. Ймовірно, це були F-22.

Винищувачі США летять поряд із літаком Путіна: дивіться відео

У коментарі до відео зазначено, що мова йде про політ російського диктатора Путіна з Аляски до Росії після його перемовин з Трампом 15 серпня. Кремль підкреслив, що це був супровід саме американськими літаками.

Водночас американська сторона не повідомляла про будь-які домовленості щодо супроводу літака з російським президентом.

Раніше повідомлялось, що Путін і Трамп після прибуття на саміт в Аляску залишили аеропорт на одному автомобілі. Зазначалось, що президент Росії поїхав у лімузині "The Beast" президента США. Хоча він привіз свій власний лімузин "Aurus".

В результаті перемовин Дональд Трамп підтримав ідею Путіна щодо угоди без припинення вогню. Проте Зеленський відкинув пропозицію заморозити фронт в обмін на Донбас.