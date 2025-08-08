Глава Кремля Володимир Путін може виставити Трампу ультиматум щодо України під час зустрічі. Мовиться про визнавання частини окупованих українських територій в обмін на виведення російських військ з інших регіонів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Який ультиматум може поставити Путін для Трампа?

За інформацією джерел видання, цього року між Трампом і Путіним не виникало серйозних конфліктів. Водночас у США та Європі побоюються, що ініціатива Путіна провести зустріч з Трампом спрямована радше на посилення тиску, а не на досягнення миру.

Як заявили високопоставлений європейський дипломат та український чиновник, Путін під час зустрічі з Трампом може запропонувати "закріпити" за Росією частину захоплених українських територій в обмін на виведення російських військ з інших районів.

Водночас Трамп, прагнучи мирного врегулювання, може закликати Україну та її союзників погодитися на цю пропозицію.

За словами чиновника, Україна та інші європейські уряди, ймовірно, відхилять цей план, що може зіграти на руку Путіну, оскільки Трамп зможе звинуватити Україну у затягуванні війни.