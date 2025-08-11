Дональд Трамп заявив, що може бути присутнім на майбутній потенційній зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За словами американського лідера, це станеться, якщо він "буде там потрібен".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час брифінгу у Білому домі.

До теми Трамп заявив, що 15 серпня їде в Росію – але потім виправився

Що сказав Трамп про свою присутність на майбутній зустрічі Зеленського та Путіна?

Дональд Трамп заявив, що після його саміту з Путіним 15 серпня на Алясці наступна зустріч може бути між Зеленським та Путіним. Або ж у форматі Володимир Зеленський, Володимир Путін і Дональд Трамп.

Я буду там, якщо їм це потрібно,

– заявив Трамп.

Водночас американський лідер зазначив, що не буде укладати угоду з Росією щодо України.

"Я не буду укладати угоду, це не моя справа укладати угоду, угоду мають укласти двоє (Росія та Україна – 24 Канал)", – пояснив глава Білого дому.

Окрім того, Трамп заявив, що зрештою, він "зведе Путіна та Зеленського в одній кімнаті".

Я або буду там, або мене там не буде. І я думаю, що це буде вирішено,

– заявив він.

Трамп також сказав, що очікує, що його зустріч з Путіним може бути "хорошою", а може "і не бути".

"Станеться одне з двох: буде хороша зустріч, ми зробимо крок вперед, або буде погана зустріч. Я б хотів бачити припинення вогню дуже швидко, я б хотів негайно, але я б хотів бачити його дуже швидко. Ми будемо мати справу з європейськими лідерами, ми будемо мати справу з Зеленським. І я сподіваюсь, ми матимемо великий успіх", – каже американський президент.

Водночас Дональд Трамп стверджує, що може піти з мирного процесу і сказати "Хай щастить", і на цьому участь США у переговорах закінчиться.