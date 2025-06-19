Загнав у глухий кут: Сі може висунути жорсткі умови на майбутній зустрічі з Путіним

В кінці серпня – на початку вересня Владімір Путін планує відвідати Китай для участі в саміті ШОС та переговорів з Сі Цзіньпіном. Китайський лідер може вимагати в російського диктатора багато речей в обмін на те, що проситиме Путін.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог Тарас Загородній, зауваживши, що може мовитись навіть про напад на інші країни. Або ж передачу певних технологій Китаю.

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Сі може висунути жорсткі умови на майбутній зустрічі з Путіним

На думку політолога, на зустрічі Путін може спробувати тиснути на китайського лідера та щось у нього просити. В такому випадку це дає можливість Сі вимагати від російського диктатора демонстрації того, як вони посварились з Заходом. Щоб це довести, Росія, наприклад, повинна напасти на одну з країн НАТО.

Китай може викручувати руки, як це було в 1968 році. Тоді американці змусили Китай напасти на Радянський Союз, щоб показати, що вони посварились. Путін буде просити, а Китай буде вимагати багато чого,

– наголосив він.

Крім цього, Сі може вимагати від Путіна військові розробки, зокрема підводні атомні човни, і навіть ядерну зброю.

До речі, політолог Володимир Фесенко висловив думку про те, що Китай поки що використовує м'яку силу проти Росії, щоб поступово взяти контроль над її ресурсами, стратегічними галузями. Тим часом ФСБ у своїх внутрішніх документах називає країну загрозою для безпеки країни-агресорки.