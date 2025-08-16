На Алясці 15 серпня пройшла зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президент України ще в очікуванні на дзвінок від американського лідера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Чи подзвонив Трамп Зеленському?

Напередодні зустрічі на Алясці Дональд Трамп заявляв, що одразу після її завершення він зателефонує Володимиру Зеленському та іншим лідерам Європи. За даними видання, наразі гарант України ще очікує на дзвінок.

Про це повідомив співрозмовник, наближений до Зеленського. За його словами, президент України досі не отримав жодних звісток від Трампа після його зустрічі з Путіним. Також оточення українського лідера назвало виданню цю ситуацію це "дуже дивною".

До слова, президент США також зазначив, що планує обговорити питання з кількома членами своєї адміністрації та лідерами країн НАТО.

Дональд Трамп додав, що сподівається незабаром знову поспілкуватися та зустрітися з Володимиром Путіним, подякувавши йому за проведену зустріч.

Раніше американський лідер оцінював успіх його майбутньої зустрічі з Путіним на 75%, а також пригрозив санкціями у разі невирішення основного питання щодо припинення вогню в Україні. Вже за результатами саміту лідерів, на пресконференції вони повідомили, що не досягли успіху у найголовнішому.

Після основної зустрічі російський диктатор та американський лідер мали зустрітися на обід, проте його скасували, а борти з обома президентами покинули Аляску.