Таку заяву він зробив у рамках спільної пресконференції з російським президентом у суботу, 16 серпня, після переговорів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на FOX 5 Washington DC.

Кому зателефонував Трамп після переговорів?

Американський президент Дональд Трамп зателефонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському та європейським лідерам, і розповів їм про результати майже тригодинних переговорів з Володимиром Путіним.

Декілька людей, які є важливими, я їм зателефонував, зокрема президенту Зеленському,

– сказав Трамп.

Також президент США додав, що має поговорити також з "деякими людьми" зі своєї адміністрації, а також лідерами країн НАТО. Трамп додав, що сподівається, що "скоро поговорить та побачиться" із Путіним та подякував йому за зустріч.