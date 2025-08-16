Такое заявление он сделал в рамках совместной пресс-конференции с российским президентом в субботу, 16 августа, после переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FOX 5 Washington DC.

Кому позвонил Трамп после переговоров?

Американский президент Дональд Трамп позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, и рассказал им о результатах почти трехчасовых переговоров с Владимиром Путиным.

Несколько человек, которые являются важными, я им позвонил, в частности президенту Зеленскому,

– сказал Трамп.

Также президент США добавил, что должен поговорить также с "некоторыми людьми" из своей администрации, а также лидерами стран НАТО. Трамп добавил, что надеется, что "скоро поговорит и увидится" с Путиным и поблагодарил его за встречу.