Зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа відбудеться у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці. Сам президент США оцінив шанси на провал саміту в 25%.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Які очікування від зустрічі на Алясці?

Дональд Трамп назвав саміт на Алясці підготовчим етапом до другої зустрічі – цього разу з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент США підкреслив, що така зустріч буде "дуже-дуже важливою, оскільки на ній буде укладено угоду".

Будуть поступки щодо кордонів, земель тощо. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою. Ця зустріч є підготовкою, це як шахова партія. Ця зустріч є підготовкою до другої зустрічі, але є 25% ймовірність, що ця зустріч не буде успішною,

– пояснив Трамп.

Нагадаємо, 15 серпня Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на об'єднаній військовій базі Ельмендорф-Річардсон в місті Анкоридж, що на Алясці.

Раніше Дональд Трамп заявляв, що Володимир Путін під час зустрічі на Алясці захоче укласти угоду. Водночас американський лідер сумнівається, що він зможе домогтися негайного припинення вогню.