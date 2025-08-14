"Эта встреча является подготовительной": Трамп оценил шансы на провал саммита на Аляске
- Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа на Аляске, и президент США оценивает шансы на провал в 25%.
- Трамп назвал этот саммит подготовкой ко второй встрече с Зеленским для достижения соглашения о прекращении войны.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске. Сам президент США оценил шансы на провал саммита в 25%.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Какие ожидания от встречи на Аляске?
Дональд Трамп назвал саммит на Аляске подготовительным этапом ко второй встрече – на этот раз с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент США подчеркнул, что такая встреча будет "очень-очень важной, поскольку на ней будет заключено соглашение".
Будут уступки по границам, землям и тому подобное. Вторая встреча будет очень, очень важной. Эта встреча является подготовкой, это как шахматная партия. Эта встреча является подготовкой ко второй встрече, но есть 25% вероятность, что эта встреча не будет успешной,
– объяснил Трамп.
Напомним, 15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся на объединенной военной базе Эльмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж, что на Аляске.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Владимир Путин во время встречи на Аляске захочет заключить соглашение. В то же время американский лидер сомневается, что он сможет добиться немедленного прекращения огня.