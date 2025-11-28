Укр Рус
Геополітика Америка Мирний саміт може відбутися: Путін заявив Орбану про готовність зустрітися з Трампом у Будапешті
28 листопада, 15:37
2

Мирний саміт може відбутися: Путін заявив Орбану про готовність зустрітися з Трампом у Будапешті

Надія Батюк
Основні тези
  • Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом у Будапешті.
  • Ідея зустрічі в Будапешті була пропозицією Трампа, і Орбан підтримує цю ініціативу.

Російський диктатор Володимир Путін 28 листопада прийняв у Москві прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тоді він заявив йому про свою готовність до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Очільник Кремля також подякував Орбану за те, що він відгукнувся на цю пропозицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс".

Дивіться також Таємна подорож до Путіна: ЗМІ розкрили, з чим делегація Орбана їде до Москви 

Що сказав Путін про зустріч з Трампом у Будапешті?

Путін заявив, що ідея зустрічі в Будапешті була пропозицією Дональда Трампа. 

Він відразу сказав: "У нас хороші відносини з Угорщиною, у тебе з Віктором хороші стосунки, і в мене. Пропоную цей варіант". Звичайно, ми із задоволенням погодилися,
 – сказав диктатор.

Він подякував Орбану "за готовність посприяти" і додав, що якщо під час переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, то він буде цьому "дуже радий".

Що відомо про зустріч Орбана і Путіна?

  • У п'ятницю, 28 листопада, прем'єр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. За словами Орбана, головною метою зустрічі є обговорення постачання нафти та газу в Угорщину. 

  • Крім енергетичних питань, на переговорах також порушуватимуть тему мирного врегулювання війни Росії проти України.

  • Зауважимо, що раніше Трамп вже планував зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб закінчити війну в Україні. Тоді він вважав, що продуктивна розмова сприятиме переговорам. Однак згодом президент США скасував заплановану зустріч, заявивши, що вона відбудеться пізніше.