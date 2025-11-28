Мирний саміт може відбутися: Путін заявив Орбану про готовність зустрітися з Трампом у Будапешті

Російський диктатор Володимир Путін 28 листопада прийняв у Москві прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тоді він заявив йому про свою готовність до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.

Очільник Кремля також подякував Орбану за те, що він відгукнувся на цю пропозицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс".

Дивіться також Таємна подорож до Путіна: ЗМІ розкрили, з чим делегація Орбана їде до Москви

Що сказав Путін про зустріч з Трампом у Будапешті?

Путін заявив, що ідея зустрічі в Будапешті була пропозицією Дональда Трампа.

Він відразу сказав: "У нас хороші відносини з Угорщиною, у тебе з Віктором хороші стосунки, і в мене. Пропоную цей варіант". Звичайно, ми із задоволенням погодилися,

– сказав диктатор.

Він подякував Орбану "за готовність посприяти" і додав, що якщо під час переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, то він буде цьому "дуже радий".

Що відомо про зустріч Орбана і Путіна?