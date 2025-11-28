Мирний саміт може відбутися: Путін заявив Орбану про готовність зустрітися з Трампом у Будапешті
- Путін заявив про готовність зустрітися з Трампом у Будапешті.
- Ідея зустрічі в Будапешті була пропозицією Трампа, і Орбан підтримує цю ініціативу.
Російський диктатор Володимир Путін 28 листопада прийняв у Москві прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Тоді він заявив йому про свою готовність до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.
Очільник Кремля також подякував Орбану за те, що він відгукнувся на цю пропозицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс".
Що сказав Путін про зустріч з Трампом у Будапешті?
Путін заявив, що ідея зустрічі в Будапешті була пропозицією Дональда Трампа.
Він відразу сказав: "У нас хороші відносини з Угорщиною, у тебе з Віктором хороші стосунки, і в мене. Пропоную цей варіант". Звичайно, ми із задоволенням погодилися,
– сказав диктатор.
Він подякував Орбану "за готовність посприяти" і додав, що якщо під час переговорів справа дійде до використання майданчика Будапешта, то він буде цьому "дуже радий".
Що відомо про зустріч Орбана і Путіна?
У п'ятницю, 28 листопада, прем'єр Угорщини Віктор Орбан прилетів до Москви для переговорів з Володимиром Путіним. За словами Орбана, головною метою зустрічі є обговорення постачання нафти та газу в Угорщину.
Крім енергетичних питань, на переговорах також порушуватимуть тему мирного врегулювання війни Росії проти України.
Зауважимо, що раніше Трамп вже планував зустрітися з Путіним у Будапешті, щоб закінчити війну в Україні. Тоді він вважав, що продуктивна розмова сприятиме переговорам. Однак згодом президент США скасував заплановану зустріч, заявивши, що вона відбудеться пізніше.